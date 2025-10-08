В Сызрани открылась пятая модельная библиотека

Библиотека № 10 в Сызрани Самарской области открылась после масштабной модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Учреждение в районе Декабристов получило название «Центр чтения и творчества “Платформа 10”». Библиотека, работающая с 1969 года, была полностью обновлена по модельному стандарту. Теперь это современное многофункциональное пространство, разделенное на несколько тематических зон: зал детского чтения, платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ», платформа событий и другие.
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами, включая произведения современных авторов и классику. Также организована подписка на 45 периодических изданий и обеспечен доступ к национальным электронным библиотекам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.