Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани открылась пятая модельная библиотека

Теперь это современное многофункциональное пространство, разделенное на несколько тематических зон.

Библиотека № 10 в Сызрани Самарской области открылась после масштабной модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Учреждение в районе Декабристов получило название «Центр чтения и творчества “Платформа 10”». Библиотека, работающая с 1969 года, была полностью обновлена по модельному стандарту. Теперь это современное многофункциональное пространство, разделенное на несколько тематических зон: зал детского чтения, платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ», платформа событий и другие.

Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами, включая произведения современных авторов и классику. Также организована подписка на 45 периодических изданий и обеспечен доступ к национальным электронным библиотекам.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.