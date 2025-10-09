В Татарстане многодетным семьям вместо обещанной земли выдадут по 200 000 рублей

Чтобы получить озвученную сумму и не ждать в очереди годами, многодетным семьям надо будет подать в уполномоченный орган заявление с согласием всех членов, паспорта, свидетельства о рождении, заявление о перечислении денег и письменное согласие на обработку персональных данных.