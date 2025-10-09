В Татарстане многодетным семьям вместо обещанной земли выдадут по 200 000 рублей

Кабмин Татарстана определился с суммой и порядком выдачи при предоставлении многодетным семьям денег вместе обещанного государством бесплатного земельного участка. Напомним, законопроект об этом был недавно одобрен депутатами Госсовета республики.
Согласно проекту постановления регионального правительства, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, многодетные семьи в Казани и Набережных Челнах вместо земли могут получить по 200 000 рублей. Именно в этих городах наблюдается сильный дефицит участков.
Чтобы получить озвученную сумму и не ждать в очереди годами, многодетным семьям надо будет подать в уполномоченный орган заявление с согласием всех членов, паспорта, свидетельства о рождении, заявление о перечислении денег и письменное согласие на обработку персональных данных.
Проверка документов будет длиться максимум семь рабочих дней. Если все нормально, то их после отправят в Минземимущество Татарстана. Ведомству, в свою очередь, на перечисление денег также отводится семь рабочих дней.
При этом семьям могут отказать в приеме заявления еще на этапе первичной проверки. Наиболее вероятными причинами для этого станут несоответствие документов установленным требованиям, предоставление недостоверной информации или выявление обстоятельств, исключающих семью из списков на землю.
Также, в проекте постановления учли и момент нехватки денег, выдаваемых вместо участков. В этом случае министерство просто перенесет выплату на следующий финансовый год.