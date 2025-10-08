В Новочеркасске стартовал этап всероссийского проекта «Первая помощь»

Инициатива реализуется Российским Красным Крестом совместно с Движением первых и направлена на обучение детей и молодежи необходимым навыкам спасения жизни. В ходе программы участники изучают базовые принципы оказания помощи, учатся правильно оценивать состояние пострадавшего и осваивают эффективные методы помощи. Полученные знания юные новочеркасцы отработали на специальных манекенах. Кроме мастер-классов для ребят проводятся тематические уроки и организован доступ к видеокурсу на сайте проекта, где подробно разбираются правила действий в различных бытовых ситуациях.