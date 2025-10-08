В Новочеркасске стартовал этап всероссийского проекта «Первая помощь»

Муниципальный этап всероссийского проекта «Первая помощь» стартовал на базе учебно-методического центра «Авангард» в Новочеркасске в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Инициатива реализуется Российским Красным Крестом совместно с Движением первых и направлена на обучение детей и молодежи необходимым навыкам спасения жизни. В ходе программы участники изучают базовые принципы оказания помощи, учатся правильно оценивать состояние пострадавшего и осваивают эффективные методы помощи. Полученные знания юные новочеркасцы отработали на специальных манекенах. Кроме мастер-классов для ребят проводятся тематические уроки и организован доступ к видеокурсу на сайте проекта, где подробно разбираются правила действий в различных бытовых ситуациях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.