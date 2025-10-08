Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только экстремизм. Комиссия по возвращению граждан рассматривает обращения уклонистов

«Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы», — сказал Алексей Стук.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений рассматривает и обращения уклонистов от воинской службы, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, заместитель председателя комиссии в программе «Актуальное интервью» на «Первом информационном», сообщает БЕЛТА.

В Генпрокуратуре рассказали, сколько белорусов захотели вернуться на Родину через комиссию по рассмотрению обращений.

«Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы», — сказал Алексей Стук.

Он пояснил, что некоторые молодые люди, породив в себе страх, что при призыве на воинскую службу могут быть направлены в зону боевых действий в Украину, уклонились от воинской службы в Беларуси и тем самым обрекли себя на возбуждение в отношении себя уголовных дел.

Алексей Стук подчеркнул, что сейчас законодательство позволяет прекратить уголовное преследование в случаях, если гражданин добровольно явился в военкомат, прошел мероприятия призыва на воинскую службу и готов добросовестно исполнить свой долг перед Родиной.

При этом замгенпрокурора напомнил слова Президента о том, что Беларусь не будет направлять Вооруженные Силы в зону боевых действий в Украину.

Алексей Стук призвал ребят, которые уклоняются от воинской службы, использовать возможность, предоставленную законодательством. «И меры ответственности к вам не будут применены. Не стоит начинать свою жизнь с судимости, которая закрывает некоторые важные жизненные дороги», — сказал он. -0-