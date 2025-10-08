Не только экстремизм. Комиссия по возвращению граждан рассматривает обращения уклонистов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений рассматривает и обращения уклонистов от воинской службы, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, заместитель председателя комиссии в программе «Актуальное интервью» на «Первом информационном», сообщает БЕЛТА.
В Генпрокуратуре рассказали, сколько белорусов захотели вернуться на Родину через комиссию по рассмотрению обращений.
«Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы», — сказал Алексей Стук.
Он пояснил, что некоторые молодые люди, породив в себе страх, что при призыве на воинскую службу могут быть направлены в зону боевых действий в Украину, уклонились от воинской службы в Беларуси и тем самым обрекли себя на возбуждение в отношении себя уголовных дел.
Алексей Стук подчеркнул, что сейчас законодательство позволяет прекратить уголовное преследование в случаях, если гражданин добровольно явился в военкомат, прошел мероприятия призыва на воинскую службу и готов добросовестно исполнить свой долг перед Родиной.
При этом замгенпрокурора напомнил слова Президента о том, что Беларусь не будет направлять Вооруженные Силы в зону боевых действий в Украину.
Алексей Стук призвал ребят, которые уклоняются от воинской службы, использовать возможность, предоставленную законодательством. «И меры ответственности к вам не будут применены. Не стоит начинать свою жизнь с судимости, которая закрывает некоторые важные жизненные дороги», — сказал он. -0-