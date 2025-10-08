Ричмонд
Поиски идут уже 206 дней: жительница Сибая ушла из дома и исчезла

В Башкирии 206 дней идут поиски пропавшей 71-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 71-летнюю Надежду Сударчикову из Сибая. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Как сообщает правоохранительное ведомство, этой весной, 16 марта, женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — примерно 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, короткие седые волосы и карие глаза. Была одета в длинное серое приталенное пальто серого цвета (без капюшона), синие джинсы, серую вязаную кофту с черными узорами, черную шапку с серебристыми узорами, белые сапоги на боковом замке со шнурками спереди. Особая примета — левый глаз покрыт белой пленкой.

Правоохранители просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшей, немедленно сообщить ее по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или 02 (102 — с мобильного) или в ближайший отдел полиции.

