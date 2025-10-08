Ричмонд
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за ухудшения погоды

В Ростове в ближайшие время ожидается ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил о введении для экстренных и коммунальных служб режима повышенной готовности. Режим действует с сегодняшнего дня и до 12:00 11 октября в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, в донской столице ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с.

Александр Скрябин призвал жителей соблюдать меры безопасности, быть внимательными и в случае чрезвычайной ситуации обращаться по единому номеру службы спасения «112».

