Нижегородцы назвали достойный размер пенсии

Исследование показало, что приемлемой считается пенсия в размере 47 900 рублей в месяц. При этом еще в феврале нижегородцы говорили, что хорошая пенсия — 48 200 рублей. Год назад, в июне 2024-го, речь шла о тех же 47 900 рублях, тогда как в декабре 2023-го участники аналогичного опроса называли сумму 45 000 рублей. Среди мегаполисов с самыми высокими запросами лидирует Москва — 52 500 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 51 900 рублями.