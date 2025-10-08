С 2009 года в центре «Кардиология» было проведено 635 операций по пересадке сердца

«Недавно была успешно проведена 39-я операция по трансплантации сердца в этом году. Выполнена она 30-летней пациентке. Донорский орган был доставлен из города Береза, нам помогали коллеги из ГАИ, поэтому сердце было доставлено в сжатые сроки. Это сказалось на результате», — отметил Андрей Пристром. В среднем донорский орган пациенты ожидают в течение трех-четырех месяцев.