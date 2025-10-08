С 2009 года в центре «Кардиология» было проведено 635 операций по пересадке сердца

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2009 года в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) «Кардиология» было проведено 635 операций по пересадке сердца, из них 39 — в 2025 году. Об этом рассказал журналистам директор РНПЦ «Кардиология» Андрей Пристром на пресс-мероприятии «Современная белорусская кардиология: ранняя диагностика и профилактика, передовые технологии, малоинвазивные методы лечения», передает корреспондент БЕЛТА.
Уникальную методику по лечению сердечной недостаточности освоили белорусские кардиологи.
«В 2024 году более 26 тыс. человек получили консультации специалистов нашего центра. Консультативную помощь мы оказываем пациентам со всех регионов страны. С каждым годом увеличивается количество кардиологических, эндоваскулярных операций с сосудистым доступом без больших разрезов, а также клапанных имплантаций и др. Таким образом, мы выполняем весь спектр операций, характерных для кардиологического центра», — рассказал Андрей Пристром.
Также центром с 2009 года было проведено 635 трансплантаций сердца. Самому маленькому пациенту с пересаженным сердцем исполнилось всего девять лет, самому пожилому — 73 года.
«Недавно была успешно проведена 39-я операция по трансплантации сердца в этом году. Выполнена она 30-летней пациентке. Донорский орган был доставлен из города Береза, нам помогали коллеги из ГАИ, поэтому сердце было доставлено в сжатые сроки. Это сказалось на результате», — отметил Андрей Пристром. В среднем донорский орган пациенты ожидают в течение трех-четырех месяцев.
Директор РНПЦ также отметил, что на базе учреждения открыт корпус гибридной хирургии, создан Республиканский центр легочной гипертензии.
«Это достаточно редкое структурное подразделение, наш центр — единственный в стране. В настоящее время в центре наблюдается 75 пациентов с идеопатической легочной гипертензией и 58 пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией, для которых обеспечивается специфическое лечение. Оперируются они также в наших условиях», — отметил Андрей Пристром.
Как сообщалось ранее, в РНПЦ «Кардиология» в год проходят лечение более 5,5 тыс. пациентов, ежегодно здесь выполняется более тысячи различных операций, причем акцент делается на наиболее сложные сердечные патологии. -0-
Фото Яна Горбанюка.