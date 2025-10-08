От льняных нарядов с золотным шитьем до экипировки «МАЗ-СПОРТавто». Модные показы прошли на ВTI-2025

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наряды изо льна с торжокским золотным шитьем, экипировку для «МАЗ-СПОРТавто» и другие эксклюзивные коллекции представили на 49-й Международной выставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2025, которая проходит в Минском международном выставочном центре до 10 октября, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, коллекция «Луч солнца золотого» создана дизайнерами «Центра моды» совместно с российским брендом «Торжокские золотошвеи». На льняные ткани нанесена оригинальная вышивка. Образы дополнены аксессуарами от предприятий белорусских художественных промыслов с обилием соломки и декоративных элементов.
Ведущий художник-модельер «Центра моды» Антон Ярощик в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что остался доволен совместным проектом. «Это не первый опыт коллаборации, но мы работали только внутри страны, — отметил он. — Такой международный опыт был интересен. У наших коллег уникальное ремесло. Частично хотим адаптировать использование декоративной вышивки для массового производства. В каком-то объеме, думаю, выйдем на рынок. Планы такие есть. Будем расширять географию. Есть идеи, с кем хотели бы сотрудничать. Находимся на этапе предварительных переговоров».
Работа над проектом заняла около трех месяцев. За основу выбраны светлые цвета, присутствуют корсетные изделия, наряды вечернего формата. В силуэтах и элементах одежды стилистически обыграны черты белорусского народного костюма. «Хотели сделать красивую славянскую историю. Украсили эксклюзивными соломенными аксессуарами и получили достаточно приятный результат», — добавил Антон Ярощик.
Также гостям показали мерч для финалисток конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025» с цитатами главы государства о красоте белорусских женщин.
Еще одна новинка — Family Look от белорусских производителей. Созданные модельерами образы получили символичное название «Семейный альбом». Проект готовился специально ко Дню народного единства — празднику, который по-настоящему объединяет каждого жители страны.
Кроме того, продемонстрирована фирменная коллекция одежды и обуви для «МАЗ-СПОРТавто» с элементами бренда спортивной команды и госсимволики. Она разработана предприятиями «Беллегпрома» в рамках поручения главы государства. На спортивный подиум спортсмены поднимаются часто, а вот на модный — впервые.
Свои новинки представили и ведущие предприятия отрасли.