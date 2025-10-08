От льняных нарядов с золотным шитьем до экипировки «МАЗ-СПОРТавто». Модные показы прошли на ВTI-2025

Ведущий художник-модельер «Центра моды» Антон Ярощик в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что остался доволен совместным проектом. «Это не первый опыт коллаборации, но мы работали только внутри страны, — отметил он. — Такой международный опыт был интересен. У наших коллег уникальное ремесло. Частично хотим адаптировать использование декоративной вышивки для массового производства. В каком-то объеме, думаю, выйдем на рынок. Планы такие есть. Будем расширять географию. Есть идеи, с кем хотели бы сотрудничать. Находимся на этапе предварительных переговоров».