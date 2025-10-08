Ричмонд
Генпрокуратура допустила к работе 11 спортсменов, замеченных в протестах 2020

Генпрокуратура дала возможность работать в Беларуси 11 спортсменам, замеченных в протестной деятельности после выборов 2020.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура дала возможность 11 из 16 спортсменов, совершившим правонарушения во время выборов 2020 года, продолжить работу в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сообщил замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук.

С 2024 года Министерство спорта может ходатайствовать в Комиссию по рассмотрению обращений граждан в связи с совершенными ими правонарушениями о допуске к работе спортсменов, участвовавших в протестах 2020 года.

По словам Алексея Стука, в основном рассматривали ходатайства о футболистах и лишь единичные обращения были по поводу хоккеистов. Спортсменов допускают также к педагогической и тренерской деятельности.

Алексей Стук отметил, что спортсмены — люди публичные, которые на международной арене выступают от имени страны.

«Нам не безразлично, кто представляет нашу республику в сфере спорта», — отметил замгенпрокурора и подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

