В центре «Кардиология» рассказали, сколько нужно ждать операцию на сердце

«При необходимости проведения экстренной операции пациент оперируется в тот же день, неотложная помощь оказывается примерно в течение месяца, но в случае ухудшения состояния пациента он может быть переведен в число нуждающихся в экстренной помощи. Что касается плановой, то время ожидания, как правило, составляет три-четыре месяца», — рассказал Сергей Спиридонов.