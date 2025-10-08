В центре «Кардиология» рассказали, сколько нужно ждать операцию на сердце

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановую операцию пациенты, нуждающиеся в проведении хирургического вмешательства на сердце, в среднем ожидают три-четыре месяца. Об этом рассказал журналистам заместитель директора по хирургической помощи Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» Сергей Спиридонов на пресс-мероприятии «Современная белорусская кардиология: ранняя диагностика и профилактика, передовые технологии, малоинвазивные методы лечения», передает корреспондент БЕЛТА.
С 2009 года в центре «Кардиология» было проведено 635 операций по пересадке сердца Уникальную методику по лечению сердечной недостаточности освоили белорусские кардиологи.
Как отметили в центре, существует несколько видов очередей на проведение хирургического вмешательства — плановая, неотложная и экстренная.
«При необходимости проведения экстренной операции пациент оперируется в тот же день, неотложная помощь оказывается примерно в течение месяца, но в случае ухудшения состояния пациента он может быть переведен в число нуждающихся в экстренной помощи. Что касается плановой, то время ожидания, как правило, составляет три-четыре месяца», — рассказал Сергей Спиридонов.
По словам специалиста, из этого периода достаточно много времени уходит на подготовку к операции. Оно необходимо для проведения ультразвуковых, лабораторных исследований, холтеровского мониторирования и др.
«С течением времени у нас оперируются все более пожилые люди. И 80, и 89 лет — таким порой бывает возраст наших пациентов. И все они имеют сопутствующие заболевания, поэтому у пациента должен быть сформирован определенный запас прочности, чтобы перенести вмешательство», — отметил Сергей Спиридонов. -0-
Фото Яна Горбанюка.