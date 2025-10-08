Эксперт: Польша утратила статус надежного транзитера не только в глазах Китая, но и всей Европы

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша утратила статус надежного транзитера не только в глазах Китая, но и всей Европы. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил независимый военный аналитик Александр Алесин.
Эксперт отметил, что решение о закрытии границ с Беларусью в первую очередь негативно отразилось именно на польской стороне. По его мнению, Варшава потеряла статус надежного транзитера не только в глазах Китая, но и всей Европы. Дело в том, что через этот транспортный коридор шли поставки высокотехнологичных изделий на предприятия многих стран Евросоюза, в том числе на выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, сложную техническую, что выгодно возить железнодорожным транспортом, а не морским. То есть изделия, которые имеют высокую стоимость и относительно небольшой вес.
Александр Алесин привел в пример автомобильную промышленность, для которой сбои в поставке запчастей являются критичными. «В свое время я был в Познани на заводе по сборке Volkswagen. Там показывали схему, откуда и как поступают комплектующие. Их запаса хватает на два часа. Значит, через каждые два часа должны приходить фуры, подвозящие необходимые комплектующие», — пояснил он.
Таким образом, подчеркнул аналитик, автомобиль не может быть собран, если на завод вовремя не поставить китайскую электронику, которая играет колоссальную роль в автомобилестроении. «Получается, что убытки понес не только тот, кто выпускает готовые автомобили, но и кто поставляет двигатели, трансмиссию, другие комплектующие. Здесь срабатывает принцип домино. Поэтому Польша нанесла ущерб еще и европейским заводам», — считает Александр Алесин.
По его мнению, Польша решением о закрытии границ с Беларусью выстрелила себе в ногу. Кроме утраты статуса надежного транзитного государства, она лишилась статуса добропорядочного потребителя в глазах Китая. «Есть информация о том, что Китай на этот период (закрытия границ. — Прим. БЕЛТА) сократил поставки электронных комплектующих на польские автомобильные заводы. А ведь там выпускают не только Volkswagen. И все эти автомобили не могут тронуться с места без необходимой электроники», — резюмировал Александр Алесин. -0-
