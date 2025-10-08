Эксперт: Польша утратила статус надежного транзитера не только в глазах Китая, но и всей Европы

Эксперт отметил, что решение о закрытии границ с Беларусью в первую очередь негативно отразилось именно на польской стороне. По его мнению, Варшава потеряла статус надежного транзитера не только в глазах Китая, но и всей Европы. Дело в том, что через этот транспортный коридор шли поставки высокотехнологичных изделий на предприятия многих стран Евросоюза, в том числе на выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, сложную техническую, что выгодно возить железнодорожным транспортом, а не морским. То есть изделия, которые имеют высокую стоимость и относительно небольшой вес.