В Нижнем Новгороде открылась выставка с экспонатами из крупнейших музеев РФ

Выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве» открылась в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), сообщили в пресс-службе областного правительства. Экспозицию можно посетить по программе «Пушкинская карта», которая входит в нацпроект «Семья».
На выставке представлено более 100 экспонатов из ведущих федеральных музеев, включая Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Царское Село» и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Проект посвящен жанру аллегории и показывает, как художники разных эпох изображали абстрактные понятия, такие как любовь, добродетель, порок или стихии, через конкретные символы. Экспозиция объединяет работы западноевропейских мастеров XVI-XIX веков, включая Яна Брейгеля и Давида Тенирса, с произведениями современных российских художников.
«Мы рады снова принимать у себя в музее экспонаты из крупнейших федеральных институций. Аналогичные по уровню проекты проходили в корпусе западноевропейского искусства в 2021 году, когда мы отмечали 800-летие Нижнего Новгорода, и… я рад, что увидеть этот эксперимент, в рамках которого классическое искусство деликатно сосуществует с работами современных художников, могут все нижегородцы и гости города», — рассказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.
Выставка будет работать в корпусе на Верхневолжской набережной до 18 января 2026 года. Для посетителей подготовлена обширная параллельная программа, включающая тематические лекции и специальные занятия для детей.
