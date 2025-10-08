В Нижнем Новгороде открылась выставка с экспонатами из крупнейших музеев РФ

«Мы рады снова принимать у себя в музее экспонаты из крупнейших федеральных институций. Аналогичные по уровню проекты проходили в корпусе западноевропейского искусства в 2021 году, когда мы отмечали 800-летие Нижнего Новгорода, и… я рад, что увидеть этот эксперимент, в рамках которого классическое искусство деликатно сосуществует с работами современных художников, могут все нижегородцы и гости города», — рассказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.