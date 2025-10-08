В Рязани задержали подозреваемого в попытке изнасилования москвички в Лефортово

Известно, что ночью 5 августа 2021 года Шепетуха выпивал в компании с двумя знакомыми, среди которых был несовершеннолетний. Они пошли к его дяде стучались в дверь, а когда им никто не открыл, то начали сильно шуметь. Сосед сделал выпившим замечание. По словам фигурантов, он бросал в них камни и ударил палкой одного из них, хотя мужчина отрицает это. Компания повалила его на землю и избила ногами. Шепетуха немного отошел от потерпевшего и прыгнул ему на грудь двумя ногами. Экспертиза показала, что мужчине причинили средний вред здоровью.