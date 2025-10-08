В Кузбассе появился уникальный робот-тренажер для реабилитации детей

Новый программно-роботизированный комплекс «Крисаф» поступил в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. А. Атаманова в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
Оборудование установили в отделении реабилитации «Золотая рыбка». Новый аппарат позволит маленьким пациентам с ДЦП, последствиями травм и инсультов проходить реабилитацию в игровой форме. Тренажер предназначен для восстановления двигательных функций на разных этапах, включая случаи полной утраты подвижности.
Занятия на комплексе проходят в режиме плавания: пациент размещается на животе с помощью системы манжет, а на мониторе отображается игра в виде подводной реальности. Дети могут искать сокровища, ловить рыбу и просто плавать, что помогает снять мышечный спазм и расслабиться.
«Аппарат формирует новые моторные навыки, которые отсутствовали или были утрачены из-за болезни. Мозг запоминает информацию, полученную в горизонтальном положении, и переносит ее в вертикальное. Такая тренировка особенно важна для детей с ДЦП, так как им легче осваивать движения в условиях невесомости», — рассказал врач отделения реабилитации Дмитрий Рунда.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.