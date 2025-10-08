В Кузбассе появился уникальный робот-тренажер для реабилитации детей

«Аппарат формирует новые моторные навыки, которые отсутствовали или были утрачены из-за болезни. Мозг запоминает информацию, полученную в горизонтальном положении, и переносит ее в вертикальное. Такая тренировка особенно важна для детей с ДЦП, так как им легче осваивать движения в условиях невесомости», — рассказал врач отделения реабилитации Дмитрий Рунда.