Яблоневый сад создадут в Ростовской области за 9,1 млрд рублей

Аграрный проект по созданию интенсивного яблоневого сада площадью 1000 га был анонсирован в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Юрий Слюсарь и учредитель компании «СМ-АГРО» Сергей Алексеев в среду, 8 октября, на выставке «Золотая осень-2025». Об этом говорится на сайте донского правительства.
Общий объем инвестиций в проект составит 9,1 млрд рублей, которые будут направлены как из собственных, так и из привлеченных средств инвестора. Новый высокоинтенсивный сад планируется разбить в поселке Быстрореченском Тацинского района на землях существующего старого сада. Работы будут вестись в четыре этапа, начиная с 2026 года, с ежегодной высадкой по 250 гектаров.
Производство будет использовать самые современные технологии, включая высокую плотность посадки, капельное орошение, шпалерную систему и внесение биоудобрений. Выход на полную урожайность запланирован на 2032 год, когда сбор яблок должен достигнуть 60 тысяч тонн.
