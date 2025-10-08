Яблоневый сад создадут в Ростовской области за 9,1 млрд рублей

Общий объем инвестиций в проект составит 9,1 млрд рублей, которые будут направлены как из собственных, так и из привлеченных средств инвестора. Новый высокоинтенсивный сад планируется разбить в поселке Быстрореченском Тацинского района на землях существующего старого сада. Работы будут вестись в четыре этапа, начиная с 2026 года, с ежегодной высадкой по 250 гектаров.