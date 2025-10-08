Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яблоневый сад создадут в Ростовской области за 9,1 млрд рублей

В Ростовской области создадут интенсивный яблоневый сад с инвестициями 9,1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аграрный проект по созданию интенсивного яблоневого сада площадью 1000 га был анонсирован в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Юрий Слюсарь и учредитель компании «СМ-АГРО» Сергей Алексеев в среду, 8 октября, на выставке «Золотая осень-2025». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Общий объем инвестиций в проект составит 9,1 млрд рублей, которые будут направлены как из собственных, так и из привлеченных средств инвестора. Новый высокоинтенсивный сад планируется разбить в поселке Быстрореченском Тацинского района на землях существующего старого сада. Работы будут вестись в четыре этапа, начиная с 2026 года, с ежегодной высадкой по 250 гектаров.

Производство будет использовать самые современные технологии, включая высокую плотность посадки, капельное орошение, шпалерную систему и внесение биоудобрений. Выход на полную урожайность запланирован на 2032 год, когда сбор яблок должен достигнуть 60 тысяч тонн.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше