Мошенники похитили у белорусов и обналичили за рубежом более Br3 млн без использования карт

«По данной схеме за август — сентябрь, согласно информации Автоматизированной системы обработки инцидентов, похищено более Br3 млн. Это порядка четверти всех похищенных денежных средств. Банки в настоящее время принимают все меры для того, чтобы исключить данную негативную тенденцию. Но граждане должны быть начеку. Никогда не сообщайте незнакомым лицам реквизиты своей банковской платежной карточки и не устанавливайте подозрительные программы по настоянию третьих лиц», — добавил заместитель начальника. -0-