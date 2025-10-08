Мошенники похитили у белорусов и обналичили за рубежом более Br3 млн без использования карт

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br3 млн обналичили мошенники за рубежом без использования физической карточки за август — сентябрь текущего года. Об этом рассказал заместитель начальника управления защиты информации Национального банка Дмитрий Курило, сообщает БЕЛТА.
Национальным банком фиксируются случаи, когда деньги, похищенные у граждан, выводятся и обналичиваются посредством токенизации либо метода NFC. То есть это методы, когда денежные средства обналичиваются без использования физической пластиковой карточки. Мошенники выманивают все данные о платежной банковской карточке, которые сообщают граждане. Либо присылают ссылку на установку приложения, с помощью которого сканируют платежную карточку. Далее мошенники обналичивают денежные средства потерпевших за рубежом", — сказал Дмитрий Курило.
«По данной схеме за август — сентябрь, согласно информации Автоматизированной системы обработки инцидентов, похищено более Br3 млн. Это порядка четверти всех похищенных денежных средств. Банки в настоящее время принимают все меры для того, чтобы исключить данную негативную тенденцию. Но граждане должны быть начеку. Никогда не сообщайте незнакомым лицам реквизиты своей банковской платежной карточки и не устанавливайте подозрительные программы по настоянию третьих лиц», — добавил заместитель начальника. -0-