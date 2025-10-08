МВД: информация о жестоком обращении белорусских правоохранителей с гражданином Афганистана — фейк

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о жестоком обращении белорусских правоохранителей с гражданином Афганистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
На интернет-ресурсах распространилась информация о гражданине Афганистана, который пытался нелегально попасть в Евросоюз через Беларусь и потерял руку якобы из-за жестокого обращения с ним белорусскими правоохранителями. В МВД сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
«Гражданин Афганистана Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Беларусь из Российской Федерации. А 30 июня был задержан в Минске с группой нелегалов. На тот момент истек срок действия российской визы, которая давала ему право пребывания в нашей стране. В отношении нарушителя принято решение о добровольной депортации, 1 июля он выехал в Россию», — рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков.
Однако мужчина незаконно вернулся в Беларусь и 27 июля обратился в столичное учреждение здравоохранения. После оказания медпомощи был отпущен, но через два дня его госпитализировали в учреждение здравоохранения, где он находился до 20 сентября.
«В Департамент по гражданству и миграции МВД 9 сентября поступило письмо Представительства УВКБ ООН, что указанный гражданин Афганистана хочет обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В письме сообщалось, что он находится в больнице с ампутированной рукой», — добавил Иван Новиков.
Департаментом по гражданству и миграции МВД 22 сентября дан ответ, что по завершении лечения иностранцу необходимо лично обратиться с ходатайством о защите в Управление по гражданству и миграции УВД Витебской области. Также ему предоставляется возможность размещения в пункте временного поселения беженцев в областном центре.
«Сегодня гражданин Афганистана прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие», — резюмировал Иван Новиков.
Главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая подчеркнула, что медики сделали все возможное для сохранения жизни иностранца. «Он провел в больнице 52 дня. Затраты госбюджета на его лечение превысили Br56 тыс. и до сих пор не возмещены», — добавила она.
«Физическая сила со стороны белорусских полицейских ко мне не применялась. И я хочу привезти в Беларусь свою семью, потому что здесь безопасно», — констатировал Джихад Мохаммад Гуль. -0-