МВД: информация о жестоком обращении белорусских правоохранителей с гражданином Афганистана — фейк

«Гражданин Афганистана Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Беларусь из Российской Федерации. А 30 июня был задержан в Минске с группой нелегалов. На тот момент истек срок действия российской визы, которая давала ему право пребывания в нашей стране. В отношении нарушителя принято решение о добровольной депортации, 1 июля он выехал в Россию», — рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков.