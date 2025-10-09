Нижегородский мэр рассказал, как его спасли из бассейна в детстве

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что именно здесь он впервые научился плавать. Сегодня он даже продемонстрировал коллегам ту самую дорожку бассейна, где в детстве его вытаскивали из воды с помощью особого спортивного оборудования. Этот раритетный инвентарь бережно сохранен и находится на прежнем месте.