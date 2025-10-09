Нижегородский мэр рассказал, как его спасли из бассейна в детстве

После капитального ремонта возобновил свою работу Центр спорта, хорошо известный многим как Дом физкультуры с бассейном, сообщил Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что именно здесь он впервые научился плавать. Сегодня он даже продемонстрировал коллегам ту самую дорожку бассейна, где в детстве его вытаскивали из воды с помощью особого спортивного оборудования. Этот раритетный инвентарь бережно сохранен и находится на прежнем месте.
Обновленный Центр спорта теперь представляет собой современный комплекс, предназначенный для занятий всей семьей. В частности, появился бассейн для самых маленьких посетителей — грудничков, которого раньше не было.
Также оборудован многофункциональный зал, где можно играть в мини-футбол и заниматься другими видами спорта.
