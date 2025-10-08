Опрос: выступление Владимира Путина на «Валдае»

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Президент обозначил ключевые тезисы о внешней и внутренней политике России. Он заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, и мировая система переходит к многополярности. Прежние институты мирового управления утратили эффективность и требуют реформ, а международные отношения становятся более сложными и демократичными.
Президент отметил, что, несмотря на многочисленные санкции и внешнее давление, российская экономика продемонстрировала устойчивость, готовность к вызовам, а также развитие технологий, в том числе военных. Он подчеркнул, что Россия укрепляет сотрудничество с другими странами, в частности в рамках БРИКС и ШОС, и продолжит отстаивать принципы равноправия и суверенитета.
Владимир Путин также подчеркнул значение культуры, традиций и национальной идентичности как фундамента внутренней устойчивости страны и подчеркнул, что без участия России невозможно обеспечить равновесие и безопасность мировой системы.