Опрос: выступление Владимира Путина на «Валдае»

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Президент обозначил ключевые тезисы о внешней и внутренней политике России. Он заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, и мировая система переходит к многополярности. Прежние институты мирового управления утратили эффективность и требуют реформ, а международные отношения становятся более сложными и демократичными.

Президент отметил, что, несмотря на многочисленные санкции и внешнее давление, российская экономика продемонстрировала устойчивость, готовность к вызовам, а также развитие технологий, в том числе военных. Он подчеркнул, что Россия укрепляет сотрудничество с другими странами, в частности в рамках БРИКС и ШОС, и продолжит отстаивать принципы равноправия и суверенитета.

Владимир Путин также подчеркнул значение культуры, традиций и национальной идентичности как фундамента внутренней устойчивости страны и подчеркнул, что без участия России невозможно обеспечить равновесие и безопасность мировой системы.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
