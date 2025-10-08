Опрос: выступление Владимира Путина на «Валдае»

Президент отметил, что, несмотря на многочисленные санкции и внешнее давление, российская экономика продемонстрировала устойчивость, готовность к вызовам, а также развитие технологий, в том числе военных. Он подчеркнул, что Россия укрепляет сотрудничество с другими странами, в частности в рамках БРИКС и ШОС, и продолжит отстаивать принципы равноправия и суверенитета.