Владельцы питомцев в опасности: в Башкирии появилась новая мошенническая схема

Новая схема мошенничества, нацеленная на владельцев домашних животных, активно набирает обороты в интернете. Аферисты используют дефицит популярных ветеринарных препаратов, таких как «Бравекто», «Симпарика», «Апоквел» или NexGard, для того, чтобы опустошать кошельки доверчивых граждан.
Мошенники создают фальшивые сайты ветклиник и Telegram-каналы, где под видом официальных поставщиков предлагают долгожданные лекарства по ценам, сопоставимым с рыночными. Чтобы создать видимость легальности, они организуют целый процесс взаимодействия с жертвой. После выбора товара клиенту предлагают связаться с «менеджером» для оформления заказа, который требует стопроцентной предоплаты на банковскую карту или по номеру телефона.
Как только первый платеж совершен, в дело вступает так называемый «логист». Под предлогом необходимости уточнить детали доставки или отслеживания посылки, он вступает в контакт с жертвой. Когда обманутый покупатель, заподозрив неладное, просит вернуть деньги, его перенаправляют на фишинговый сайт, имитирующий форму возврата средств банка. Указав там свои платежные реквизиты, хозяин питомца невольно предоставляет злоумышленникам доступ к своим счетам и теряет деньги повторно. Средний ущерб от подобных афер составляет около 10 тысяч рублей.
