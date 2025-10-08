Владельцы питомцев в опасности: в Башкирии появилась новая мошенническая схема

Как только первый платеж совершен, в дело вступает так называемый «логист». Под предлогом необходимости уточнить детали доставки или отслеживания посылки, он вступает в контакт с жертвой. Когда обманутый покупатель, заподозрив неладное, просит вернуть деньги, его перенаправляют на фишинговый сайт, имитирующий форму возврата средств банка. Указав там свои платежные реквизиты, хозяин питомца невольно предоставляет злоумышленникам доступ к своим счетам и теряет деньги повторно. Средний ущерб от подобных афер составляет около 10 тысяч рублей.