Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отремонтировали участок дороги до границы с Марий Эл

Протяженность обновленного отрезка — 3,6 километра.

Участок автомобильной дороги Арск — граница Республики Марий Эл отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Работы проводились на отрезке с 11,3 по 14,9 километр в Арском районе. Специалисты выполнили комплекс работ по обновлению дорожного полотна. Старое асфальтобетонное покрытие было срезано, после чего уложены новые выравнивающий и верхний слои из современных материалов, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон. Общая площадь уложенного покрытия превышает 25 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, были укреплены обочины на общей площади более 10 тысяч квадратных метров, а также нанесена дорожная разметка. Для удобства пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.