В Татарстане отремонтировали участок дороги до границы с Марий Эл

Участок автомобильной дороги Арск — граница Республики Марий Эл отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Работы проводились на отрезке с 11,3 по 14,9 километр в Арском районе. Специалисты выполнили комплекс работ по обновлению дорожного полотна. Старое асфальтобетонное покрытие было срезано, после чего уложены новые выравнивающий и верхний слои из современных материалов, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон. Общая площадь уложенного покрытия превышает 25 тысяч квадратных метров.
Помимо этого, были укреплены обочины на общей площади более 10 тысяч квадратных метров, а также нанесена дорожная разметка. Для удобства пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.