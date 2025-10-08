Блогер Джуниор Дутра умер от осложнений после популярной операции «лисьи глазки»

По словам инфлюенсера, после процедуры у него появилась сильная боль и воспаление. В день смерти он резко почувствовал себя плохо, а затем его экстренно госпитализировали. Незадолго до кончины Дутра также подал на доктора в суд, обвинив его в мошенничестве и нанесение тяжких телесных повреждений.