Блогер Джуниор Дутра умер от осложнений после популярной операции «лисьи глазки»

Модный бразильский инфлюенсер и блогер Джуниор Дутра ушел из жизни в возрасте 31 года из-за осложнений, вызванный косметической процедурой, известной как «лисьи глазки». За несколько дней до смерти он заявил, что у него развилась инфекция.
По словам инфлюенсера, после процедуры у него появилась сильная боль и воспаление. В день смерти он резко почувствовал себя плохо, а затем его экстренно госпитализировали. Незадолго до кончины Дутра также подал на доктора в суд, обвинив его в мошенничестве и нанесение тяжких телесных повреждений.
— После перенесенной инфекции Дутра «заболел, почувствовал сильную одышку и был доставлен в ближайшее отделение неотложной помощи в государственной больнице» 3 октября, — переедает People.
