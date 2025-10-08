Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Джуниор Дутра умер от осложнений после популярной операции «лисьи глазки»

Модный бразильский инфлюенсер и блогер Джуниор Дутра ушел из жизни в возрасте 31 года из-за осложнений, вызванный косметической процедурой, известной как «лисьи глазки». За несколько дней до смерти он заявил, что у него развилась инфекция.

Модный бразильский инфлюенсер и блогер Джуниор Дутра ушел из жизни в возрасте 31 года из-за осложнений, вызванный косметической процедурой, известной как «лисьи глазки». За несколько дней до смерти он заявил, что у него развилась инфекция.

По словам инфлюенсера, после процедуры у него появилась сильная боль и воспаление. В день смерти он резко почувствовал себя плохо, а затем его экстренно госпитализировали. Незадолго до кончины Дутра также подал на доктора в суд, обвинив его в мошенничестве и нанесение тяжких телесных повреждений.

— После перенесенной инфекции Дутра «заболел, почувствовал сильную одышку и был доставлен в ближайшее отделение неотложной помощи в государственной больнице» 3 октября, — переедает People.

Американская блогерша Анна Грейс Фелан умерла в возрасте 19 лет от рака мозга. Девушка узнала о своем диагнозе в сентябре прошлого года. Доктора обнаружили у нее глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга.