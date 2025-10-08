Юные наездницы из Новороссийска взяли награды первенства России

Уточним, что первенство прошло с 30 сентября по 5 октября в Неклиновском районе Ростовской области. Новороссийск на соревнованиях представляли две юные спортсменки в возрасте 10−12 лет. Речь идет об Алене Зайцевой и ее лошади по кличке Зэфрэд и Алисе Ковалевой, которая выступала со скакуном по кличке Лондон. По итогам трех соревновательных дней они завоевали для своей команды одну золотую и две бронзовые медали.