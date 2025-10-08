Юные наездницы из Новороссийска взяли награды первенства России

Воспитанницы спортивной школы «Пегас» из Новороссийска выступили на первенстве России по конному спорту в дисциплине «конкур» и завоевали три медали. Соревнования были организованы в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации кубанского города.
Уточним, что первенство прошло с 30 сентября по 5 октября в Неклиновском районе Ростовской области. Новороссийск на соревнованиях представляли две юные спортсменки в возрасте 10−12 лет. Речь идет об Алене Зайцевой и ее лошади по кличке Зэфрэд и Алисе Ковалевой, которая выступала со скакуном по кличке Лондон. По итогам трех соревновательных дней они завоевали для своей команды одну золотую и две бронзовые медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.