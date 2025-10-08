Первая скрипка легендарного ученого продана на аукционе: за сколько купили личную вещь Эйнштейна

Альберт Эйнштейн купил эту скрипку в Германии в конце 1890-х годов перед тем, как уехать учиться в Швейцарию. Когда к власти в Германии пришли нацисты в 1930-х годах, Эйнштейн переехал в США. Чтобы сохранить свои вещи, он отдал их своему другу, физику Максу фон Лауэ. Среди этих вещей была и скрипка. Это была первая скрипка, которую Эйнштейн купил сам. Также он отдал фон Лауэ свой велосипед и книгу по философии, которую ему подарил отец.