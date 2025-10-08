Первая скрипка легендарного ученого продана на аукционе: за сколько купили личную вещь Эйнштейна

Скрипка, которая принадлежала великому ученому Альберту Эйнштейну, была продана на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщила британская газета Daily Mail. Аукцион провел дом Dominic Winter.
Альберт Эйнштейн купил эту скрипку в Германии в конце 1890-х годов перед тем, как уехать учиться в Швейцарию. Когда к власти в Германии пришли нацисты в 1930-х годах, Эйнштейн переехал в США. Чтобы сохранить свои вещи, он отдал их своему другу, физику Максу фон Лауэ. Среди этих вещей была и скрипка. Это была первая скрипка, которую Эйнштейн купил сам. Также он отдал фон Лауэ свой велосипед и книгу по философии, которую ему подарил отец.
Двадцать лет спустя фон Лауэ отдал эти вещи Маргарете Хоммрих, которая очень любила Эйнштейна. Вещи оставались в семье Хоммрих больше 70 лет, пока праправнучка Маргареты не решила продать их на аукционе. Эксперты думали, что скрипка стоит от 270 до 405 тысяч долларов.
Эйнштейн начал играть на скрипке с детства по просьбе своей мамы. Он любил играть Моцарта, Баха и Бетховена для друзей. Также он говорил, что музыка помогает ему думать. Все свои скрипки, включая ту, которую продали в Англии, он называл «Лина».
