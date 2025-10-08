В прикамском селе Острожка благоустроили центральную площадь

Центральную площадь у памятника Ленину благоустроили в селе Острожка в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.
Старые бетонные плиты на площади заменили на свежее асфальтовое покрытие. Постамент памятника Ленину облицевали новой плиткой. Особое внимание уделили одной исторической детали — ажурной чугунной ограде. Ее демонтировали, отреставрировали и вернули на место.
После завершения основных работ на площади установили новые фонари и удобные лавочки. Также была проведена работа по озеленению. В частности, старые тополя позади памятника выкорчевали, а на их месте высадили шаровидные ивы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.