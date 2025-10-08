Ричмонд
Врач перечислила неочевидные симптомы рака груди

Онколог Ким: шелушение и покраснение груди может быть признаком рака.

Источник: Комсомольская правда

Рак груди может проявляться внешними признаками, порой эти симптомы неочевидны. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-онколог Анна Ким.

«Симптомом могут быть изменения кожи груди и соска: шелушение, язвы, которые не заживают, покраснение молочной железы», — отметила доктор.

Она добавила, что также следует насторожиться, если появились уплотнения, причем не только в районе груди, но и в подмышечных впадинах: опухоль может распространяться на лимфатические узлы.

Ранние признаки обнаружения рака могут включать обнаружение опухоли в области соска или ареолы, которая поражает кожу соска и ареолы. Это часто путают с кожными заболеваниями или экземой, но грамотный маммолог сможет быстро поставить диагноз помощью биопсии и провести своевременное лечение, передает Life.ru.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Эффективным способом борьбы с заболеванием является лучевая терапия, сообщает «Москва 24».