Россиян предупредили о вредоносных ссылках в мессенджере WhatsApp*

После открытия архива вирус проникает в систему и, если активна веб-версия WhatsApp*, автоматически рассылает зараженные файлы всем контактам и чатам. Это превращает аккаунт пользователя в источник спама, что может привести к его блокировке. Вирус опасен не только кражей данных, но и механизмом самостоятельного распространения.