Россиян предупредили о вредоносных ссылках в мессенджере WhatsApp*

В мессенджере WhatsApp* зафиксировано распространение вредоносной программы SORVEPOTEL. Злоумышленники рассылают пользователям ZIP-архивы, которые выдают за квитанции медицинские справки или другие документы. Об этом в пятницу, 3 октября, предупредили эксперты компании Trend Micro.

После открытия архива вирус проникает в систему и, если активна веб-версия WhatsApp*, автоматически рассылает зараженные файлы всем контактам и чатам. Это превращает аккаунт пользователя в источник спама, что может привести к его блокировке. Вирус опасен не только кражей данных, но и механизмом самостоятельного распространения.

О случаях заражения уже сообщили за границей и в России. Специалисты советуют не открывать подозрительные файлы и сразу проверять устройство при первых признаках заражения, передает сайт Trend Micro.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что введенные ограничения на звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram позволили сократить количество случаев мошенничества благодаря системе «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.