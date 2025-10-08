В Бурятии открылась первая школа для детей на длительном лечении

Первая в Бурятии госпитальная школа всероссийского проекта «УчимЗнаем» начала работу на базе детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ, сообщили в министерстве образования и науки региона. Цель проекта — дать ребятам, проходящим лечение, возможность учиться и развиваться, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Теперь дети, вынужденные находиться на длительном лечении, смогут продолжать полноценное обучение, не прерывая учебный процесс. В госпитальной школе преподают педагоги Республиканского центра образования, которые прошли специальную подготовку и стажировку в Москве, на передовых площадках проекта. Кроме того, в больнице провели ремонт, туда закупили оборудование и мебель, а также современную технику и телевизор.
После торжественной церемонии открытия педагоги провели первый урок. Дети смогли познакомиться с интерактивными занятиями по робототехнике. Напомним, проект «УчимЗнаем» сегодня объединяет 72 госпитальные школы в 48 регионах России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.