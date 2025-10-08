В Бурятии открылась первая школа для детей на длительном лечении

Теперь дети, вынужденные находиться на длительном лечении, смогут продолжать полноценное обучение, не прерывая учебный процесс. В госпитальной школе преподают педагоги Республиканского центра образования, которые прошли специальную подготовку и стажировку в Москве, на передовых площадках проекта. Кроме того, в больнице провели ремонт, туда закупили оборудование и мебель, а также современную технику и телевизор.