В Ростовской области завершился Всероссийский фестиваль «Учу великому»

Отметим, что фестиваль был приурочен ко Дню учителя. Его гости познакомились с лучшими просветительскими практиками донских педагогов. Ключевым событием фестиваля стала встреча школьников с министром образования Ростовской области Тамарой Шевченко. В формате открытого урока «Россия — мои горизонты» она рассказала ребятам о педагогических профессиях и современных требованиях к специалистам. Юные участники фестиваля также прошли профориентационное тестирование и получили рекомендации по поступлению в колледжи и вузы.