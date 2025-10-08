В Ростовской области завершился Всероссийский фестиваль «Учу великому»

Всероссийский фестиваль «Учу великому» прошел с 30 сентября по 5 октября в историческом парке «Россия — Моя история» в Ростове-на-Дону в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Отметим, что фестиваль был приурочен ко Дню учителя. Его гости познакомились с лучшими просветительскими практиками донских педагогов. Ключевым событием фестиваля стала встреча школьников с министром образования Ростовской области Тамарой Шевченко. В формате открытого урока «Россия — мои горизонты» она рассказала ребятам о педагогических профессиях и современных требованиях к специалистам. Юные участники фестиваля также прошли профориентационное тестирование и получили рекомендации по поступлению в колледжи и вузы.
«Профориентация является важнейшим компонентом воспитательной и просветительской работы в школах. В новом учебном году у курса “Россия — мои горизонты” появился региональный компонент, в рамках которого учащиеся подробнее узнают о сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе Дона. Запланировано знакомство с региональным рынком труда и ведущими отраслями нашего региона — этот урок пройдет совместно с центром занятости населения», — отметила Тамара Шевченко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.