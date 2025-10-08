Ричмонд
Во Владимирской области состоялась акция «10 тысяч шагов к жизни»

Главным событием стала пешая прогулка по усадьбе Храповицкого.

Акция, приуроченная ко Дню пожилого человека и Всемирному дню сердца, прошла 2 октября в поселке Муромцево Судогодского округа Владимирской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Мероприятие началось в холле Дворца культуры поселка Муромцево, где участников угостили чаем со сладостями. Специалисты областного центра общественного здоровья провели лекции и консультации по вопросам здорового образа жизни и активного долголетия. Перед основной частью программы участники сыграли в интеллектуальный квиз. Также были проведены дыхательная гимнастика и зарядка на свежем воздухе.

Главным событием стала пешая прогулка по усадьбе Храповицкого. Экскурсоводы ознакомили участников с историей и природными красотами этого места. Гости также послушали выступление духового оркестра на центральной парковой аллее у водного каскада.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.