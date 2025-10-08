Мужчина купил дом в Смолевичах и нашел в нем пистолет с патронами

Ричмонд
В Смолевичский РОВД обратился 34-летний местный житель, который во время уборки в доме обнаружил 9-мм пистолет ИЖ-97−9Т «Макарыч», а также семь патронов к нему. Мужчина предположил, что оружие осталось от прежнего владельца, у которого он в январе этого года приобрел в Смолевичах дом вместе с гаражом.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах мужчина нашел пистолет и патроны во время уборки в недавно купленном доме, сообщили БЕЛТА в УВД Минской области.

В Смолевичский РОВД обратился 34-летний местный житель, который во время уборки в доме обнаружил 9-мм пистолет ИЖ-97−9Т «Макарыч», а также семь патронов к нему. Мужчина предположил, что оружие осталось от прежнего владельца, у которого он в январе этого года приобрел в Смолевичах дом вместе с гаражом.

Осознавая ответственность, мужчина решил сдать в территориальный ОВД пистолет в добровольном порядке с учетом проведения специального комплексного мероприятия «Арсенал».

Милиция напоминает, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. -0-