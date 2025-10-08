В Тюмени завершились военно-поисковые сборы «К поиску готов!»

Межрегиональные открытые военно-поисковые сборы «К поиску готов!» состоялись с 1 по 5 октября на базе детского лагеря «Алые паруса» в Тюмени по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во дворце творчества и спорта «Пионер».
Конкурсы проходили для двух возрастных категорий: 14−17 лет и 17 лет — 21 год. По итогам пяти дней работы были определены победители в номинациях «Поисковая викторина», «Визитная карточка отряда», «Музей одного экспоната», «Подъем. Документирование работ» и «Военно-поисковая тропа».
В общекомандном зачете среди участников 14−17 лет победил отряд «Красноармеец» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а среди старших первое место занял отряд «Бугуруслан» из Оренбургской области. Участники сборов и гости мероприятия посетили экспозицию «Без срока давности» от Роспатриотцентра, организованную под эгидой одноименного просветительского проекта. Экспонаты посвящены трагедии мирного населения СССР во время Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.