В Красноармейском районе Краснодарского края обновили систему водоотведения

Капитальный ремонт напорной канализации в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
Работы на улицах Кубанской и Полевой стартовали во втором квартале 2025 года. Специалисты заменили изношенные участки сетей общей протяженностью около 9 километров. При проведении строительно-монтажных работ использовались современные материалы. Новые полиэтиленовые трубы не подвержены коррозии, срок их службы составляет примерно 50 лет.
«Теперь бесперебойным водоотведением обеспечены дома, в которых проживают более 3,5 тысячи жителей станицы Полтавской», — сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник. Он также отметил, что капремонт двух участков был обусловлен изношенностью инженерных коммуникаций и возросшей вероятностью прорывов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.