Донская индюшатина пойдет на экспорт в Боснию и Герцеговину

Комплекс по производству мяса «Индюшкин двор» из Ростовской области получил разрешение на экспорт своей продукции в Боснию и Герцеговину, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Формирование сети устойчивых партнерских отношений с иностранными государствами соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Предприятие «Индюшкин двор» входит в группу компаний «Дамате». Перед получением разрешения подразделения прошли аттестацию от компетентных ведомств Боснии и Герцеговины. Была проведена проверка ветеринарной и пищевой безопасности продукции и дана оценка всей цепочке производственного процесса. В результате комплекс «Дамате» получил разрешение на экспорт от ветеринарного управления Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины.
На положительное решение повлияла не только образцовая организация производственных процессов, но и большой опыт экспортных поставок, который имеет ростовское предприятие. Его продукция отправляется в такие страны, как Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.