Донская индюшатина пойдет на экспорт в Боснию и Герцеговину

Предприятие «Индюшкин двор» входит в группу компаний «Дамате». Перед получением разрешения подразделения прошли аттестацию от компетентных ведомств Боснии и Герцеговины. Была проведена проверка ветеринарной и пищевой безопасности продукции и дана оценка всей цепочке производственного процесса. В результате комплекс «Дамате» получил разрешение на экспорт от ветеринарного управления Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины.