Трамваи № 11 и 12 задерживаются по техническим причинам на Первомайской улице

«На ул. Первомайская (в районе остановки “3-я Парковая улица”) по техническим причинам задерживаются трамваи № 11 и 12», — говорится в сообщении.
Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы.
Трамваи № 11 и 12 задерживаются по техническим причинам на ул. Первомайская в районе остановки «3-я Парковая улица». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На ул. Первомайская (в районе остановки “3-я Парковая улица”) по техническим причинам задерживаются трамваи № 11 и 12», — говорится в сообщении.
Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы.