Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи № 11 и 12 задерживаются по техническим причинам на Первомайской улице

Трамваи № 11 и 12 задерживаются по техническим причинам на ул. Первомайская в районе остановки «3-я Парковая улица». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«На ул. Первомайская (в районе остановки “3-я Парковая улица”) по техническим причинам задерживаются трамваи № 11 и 12», — говорится в сообщении.

Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы.