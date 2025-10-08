В Тюмени состоится XII Всероссийский турнир по баскетболу на колясках

В 12-м турнире примут участие шесть коллективов. В их числе — «Шанс» из Тюменской области и Санкт-Петербургская команда «БасКИ — Академия баскетбола им. В. П. Коншташина». От Татарстана выступит команда «Крылья Барса», от Ульяновской области — «Волга», от ХМАО — Югры будет «Легион-Югра», а Москву представит «МБА-Фалькон».