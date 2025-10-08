В Тюмени состоится XII Всероссийский турнир по баскетболу на колясках

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках пройдет с 10 по 13 октября в спортивном комплексе «Строймаш» в Тюмени по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
В 12-м турнире примут участие шесть коллективов. В их числе — «Шанс» из Тюменской области и Санкт-Петербургская команда «БасКИ — Академия баскетбола им. В. П. Коншташина». От Татарстана выступит команда «Крылья Барса», от Ульяновской области — «Волга», от ХМАО — Югры будет «Легион-Югра», а Москву представит «МБА-Фалькон».
За четыре игровых дня зрителей ждут 18 матчей. Турнир проводится с 2014 года по инициативе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и включен в официальные календари Министерства спорта РФ и ВОИ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.