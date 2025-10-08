В Татарстане пройдет масштабная посадка деревьев

Большая посадка деревьев в ходе Всероссийской акции «Сохраним лес» состоится в Республике Татарстан 11 октября, сообщили в министерстве лесного хозяйства республики. Мероприятие пройдет в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
«В этом году Всероссийская акция “Сохраним лес” пройдет на 140 площадках, планируется посадить более 2 миллионов штук посадочного материала», — рассказал министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.
Под Казанью акция пройдет на трех площадках — возле села Столбище и деревни Вороновки Лаишевского района, а также возле Научного городка в Высокогорском районе. Начало акции в 10:00.
Организаторы обеспечат посадочный материал, перчатки и инструменты для участников. О времени и месте проведения акции на других площадках в муниципальных районах республики можно узнать на официальном портале Всероссийской акции «Сохраним лес».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.