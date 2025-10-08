Осенняя научная сессия стартовала в Национальном центре законодательства и правовой информации

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала работу VII Осенняя научная сессия, сообщили БЕЛТА в Национальном центре законодательства и правовой информации (НЦЗПИ).
Как отметил директор НЦЗПИ Андрей Мательский, открывая мероприятие, название «сессия» выбрано неслучайно. «Во-первых, сессия — это основная форма работы парламента, а наш центр, генерируя новые идеи, анализируя правовой опыт, изучая передовые практики, зачастую дает путевку в жизнь многим законопроектам и вносит свой весомый вклад в развитие правовой системы нашей страны, — обозначил Андрей Мательский. — Кроме того, сессия традиционно ассоциируется с экзаменами и подведением итогов. И данный цикл мероприятий — это своеобразный ежегодный экзамен для нас, проверка на прочность выработанных научных идей, концепций, уникальная возможность обсудить эти идеи в кругу ученых, практиков, оценить перспективы и риски и, конечно же, рассмотреть новое направление научных исследований».
Осенняя научная сессия — это своеобразная проверка на прочность выработанных концепций, теорий и научных подходов, а также уникальная возможность обсудить достигнутые результаты, оценить перспективы и риски новаторских предложений, рассмотреть новые направления научных исследований:
«Формат сессии удачно сочетает в себе научно-прикладную и символическую ценность, делает наши мероприятия интересными и узнаваемыми», — отметил руководитель НЦЗПИ.
Первым мероприятием масштабного научного форума стал круглый стол «Теоретические и прикладные проблемы участия в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов и иных субъектов, от собственного имени защищающих права и охраняемые законом интересы других лиц».
Научная дискуссия посвящена обсуждению вопросов участия прокурора в цивилистическом судопроизводстве, концептуальных подходов к сущности доказательства по экономическим спорам в арбитражном процессе в рамках новых цифровых возможностей, направлений совершенствования законодательства об исполнительном производстве и др.
Участниками круглого стола выступили депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители Верховного Суда, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Министерства экономики.
Также в первый день сессии ведущие эксперты Беларуси и России в сфере права провели для всех заинтересованных открытые лекции, которые прошли на базе НЦЗПИ.
VII Осенняя научная сессия — цикл научно-практических мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития права и государства — проходит в Минске 8−10 октября. Организатором выступает Национальный центр законодательства и правовой информации. Программой мероприятий запланировано проведение масштабной Республиканской научно-практической конференции «Правовая политика, наука, практика — 2025», конкурса-форума «Трибуна молодого ученого», научных чтений «Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений», а также серии круглых столов. -0-