Осенняя научная сессия стартовала в Национальном центре законодательства и правовой информации

Как отметил директор НЦЗПИ Андрей Мательский, открывая мероприятие, название «сессия» выбрано неслучайно. «Во-первых, сессия — это основная форма работы парламента, а наш центр, генерируя новые идеи, анализируя правовой опыт, изучая передовые практики, зачастую дает путевку в жизнь многим законопроектам и вносит свой весомый вклад в развитие правовой системы нашей страны, — обозначил Андрей Мательский. — Кроме того, сессия традиционно ассоциируется с экзаменами и подведением итогов. И данный цикл мероприятий — это своеобразный ежегодный экзамен для нас, проверка на прочность выработанных научных идей, концепций, уникальная возможность обсудить эти идеи в кругу ученых, практиков, оценить перспективы и риски и, конечно же, рассмотреть новое направление научных исследований».