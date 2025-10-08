В Московском зоопарке в возрасте 37 лет умерла тапир-долгожитель Сью

«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет», — говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что в природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни составляет в среднем 25−30 лет. «По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет», — сообщили в зоопарке.
Сью родилась в зоопарке Детройта (США) в феврале 1988 года и в 2005 году переехала в Москву.
Московский зоопарк также уточнил, что в последние годы, в силу возраста, у тапира наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Зоологи внимательно следили за состоянием суставов, копыт, глаз и зубов животного.