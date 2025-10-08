В Челябинской области пройдет VIII музыкальный фестиваль Юрия Башмета

VIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 14 по 19 октября в Челябинской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Программа фестиваля в этом году практически полностью посвящена 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В ходе программы «Чайковский-гала» концерты запланированы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Снежинске. В них примут участие известные солисты, такие как скрипач Павел Милюков, виолончелистка Дарья Егорова и гобоист Федор Освер, а также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Башмета.
Завершится фестиваль 19 октября музыкально-литературным спектаклем «Ван Гог. Письма к брату». В главной роли выступит народный артист России Евгений Миронов, а музыкальное сопровождение обеспечат «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Помимо концертов в ходе фестиваля намечена образовательная программа: творческие встречи, мастер-классы для воспитанников детской филармонии и занятие с молодыми музыкантами в образовательном центре Юрия Башмета.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.