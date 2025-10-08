В Челябинской области пройдет VIII музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Программа фестиваля в этом году практически полностью посвящена 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В ходе программы «Чайковский-гала» концерты запланированы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Снежинске. В них примут участие известные солисты, такие как скрипач Павел Милюков, виолончелистка Дарья Егорова и гобоист Федор Освер, а также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Башмета.