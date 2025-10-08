«Реально сошли c ума»: Медведев накричал на судью из-за предупреждения на матче

Теннисист Даниил Медведев в перерыве на матче Shanghai Masters против американца Лернера Тьена публично раскритиковал судью Мохамеда Лайани. В ходе матча россиянин все больше и больше злился, пока в конце второго сета не предъявил несколько претензий арбитру, получив предупреждение за затяжку времени.