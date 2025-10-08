«Реально сошли c ума»: Медведев накричал на судью из-за предупреждения на матче

Теннисист Даниил Медведев в перерыве на матче Shanghai Masters против американца Лернера Тьена публично раскритиковал судью Мохамеда Лайани. В ходе матча россиянин все больше и больше злился, пока в конце второго сета не предъявил несколько претензий арбитру, получив предупреждение за затяжку времени.
— Вы, ребята, сумасшедшие. Вы абсолютно не в себе. Я шокирован вами. Вы реально сошли с ума, — передает слова Медведва The Tennis Gazette.
До этого теннисиста оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения касательно подачи Бенжамена Бонзи.
Теннисист также поругался с судьей во время третьего сета матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине. Это не первый случай, связанный с российским спортсменом. Список самых ярких скандалов с участием Даниила Медведева — в материале «Вечерней Москвы».