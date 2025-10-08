Юрий Слюсарь заявил, что дефицита продовольствия в Ростовской области не ожидается

Также губернатор обсудил с вице-премьером и министром реализацию решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий. Особое внимание на встрече было уделено перспективным проектам, которые регион представил на выставке. Как сообщил Юрий Слюсарь, ключевой акцент сделан на инновационных предприятиях по глубокой переработке зерна. Эти проекты позволят донским аграриям значительно увеличить добавленную стоимость продукции, одновременно решая задачи импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.