Юрий Слюсарь заявил, что дефицита продовольствия в Ростовской области не ожидается

В день открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве стенд Ростовской области первыми посетили вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В ходе встречи губернатор Юрий Слюсарь заверил федеральных руководителей в стабильности донского агрокомплекса.
Глава региона отметил, что, несмотря на капризы погоды и некоторое снижение объемов производства в этом году, АПК Ростовской области остается одним из флагманов экономики.
— Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет. Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также губернатор обсудил с вице-премьером и министром реализацию решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий. Особое внимание на встрече было уделено перспективным проектам, которые регион представил на выставке. Как сообщил Юрий Слюсарь, ключевой акцент сделан на инновационных предприятиях по глубокой переработке зерна. Эти проекты позволят донским аграриям значительно увеличить добавленную стоимость продукции, одновременно решая задачи импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.
