В Новороссийске прошел городской этап Спартакиады трудящихся

«В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, важно не только быть успешным в своей профессии, но и находить время для заботы о себе. Спорт — отличный способ поддерживать форму, заряжаться энергией и добиваться новых высот как в работе, так и в личной жизни. Это путь к долголетию, а также прекрасная возможность для развития дисциплины и командного духа», — отметил глава города Андрей Кравченко.