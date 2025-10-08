В Новороссийске прошел городской этап Спартакиады трудящихся

Городской этап Спартакиады трудящихся прошел в Новороссийске в Краснодарском крае в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Масштабное спортивное событие объединило десять команд. Они представляли предприятия и организации города. Торжественное открытие и первые соревнования состоялись 4 октября в спортивном комплексе «Титан» в поселке Верхнебаканском. За победу и право представить Новороссийск на краевом этапе боролись коллективы крупнейших компаний города. Среди них — команды «Черномортранснефти», «Абрау-Дюрсо» и Верхнебаканского цементного завода. Во время спартакиады прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
«В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, важно не только быть успешным в своей профессии, но и находить время для заботы о себе. Спорт — отличный способ поддерживать форму, заряжаться энергией и добиваться новых высот как в работе, так и в личной жизни. Это путь к долголетию, а также прекрасная возможность для развития дисциплины и командного духа», — отметил глава города Андрей Кравченко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.