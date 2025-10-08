Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области обновили участок дороги Стародуб — Новые Ивайтёнки

Работы провели на отрезке протяженностью 5,4 км.

Участок трассы Стародуб — Новые Ивайтёнки в Стародубском муниципальном округе Брянской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

На отрезке трассы протяженностью 5,4 км уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, специалисты отремонтировали водопропускные трубы и съезды, а также обустроили обочины. Для обеспечения безопасности на участке трассы установили барьерные ограждения и современные дорожные знаки. А разметку дополнили светоотражающими элементами. Это позволит обеспечить ее хорошую видимость даже в темное время суток.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.