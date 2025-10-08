В Брянской области обновили участок дороги Стародуб — Новые Ивайтёнки

Участок трассы Стародуб — Новые Ивайтёнки в Стародубском муниципальном округе Брянской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
На отрезке трассы протяженностью 5,4 км уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, специалисты отремонтировали водопропускные трубы и съезды, а также обустроили обочины. Для обеспечения безопасности на участке трассы установили барьерные ограждения и современные дорожные знаки. А разметку дополнили светоотражающими элементами. Это позволит обеспечить ее хорошую видимость даже в темное время суток.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.