В Брянской области обновили участок дороги Стародуб — Новые Ивайтёнки

На отрезке трассы протяженностью 5,4 км уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, специалисты отремонтировали водопропускные трубы и съезды, а также обустроили обочины. Для обеспечения безопасности на участке трассы установили барьерные ограждения и современные дорожные знаки. А разметку дополнили светоотражающими элементами. Это позволит обеспечить ее хорошую видимость даже в темное время суток.