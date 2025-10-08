В Шипуновском районе Алтайского края заложили ореховую рощу

Акция «Сохраним лес» прошла в Шипуновском районе Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Во время нее заложили ореховую рощу, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Инициативу проявили барнаульские добровольцы. Они предложили Шипуновскому лесничеству 3 тысячи единиц ореха маньчжурского. Отмечается, что посевной материал был заготовлен ими самостоятельно. Специалисты лесничества поддержали идею о высадке рощи. Они подобрали и согласовали с районной администрацией участок под новую зеленую зону. Таким образом, рощу решили высадить возле детского лагеря недалеко от реки Клепечихи.
В акции приняли участие 23 человека. Среди них — сотрудники лесничества, барнаульские волонтеры, участницы женского клуба «Берегиня» и местные жители. Благодаря слаженной работе с высадкой деревьев они справились всего за час.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.