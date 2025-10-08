«Мы, немцы, не хотим повторения»: В Германии публично извинились перед русскими

В Санкт-Петербурге глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил с публичным обращением на русском языке, в котором попросил прощения за блокаду Ленинграда, осуществлённую немецкой армией во время Великой Отечественной войны.
«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё», — заявил председатель Немецкого совета.
Нимайер также отметил, что немецкие граждане, приезжающие в Россию, ощущают, как последствия двух мировых войн негативно повлияли на отношения между странами. Его слова были встречены аплодисментами присутствующих. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщил, что Нимайер часто выступает с критикой действий немецких властей как в целом, так и по отношению к России. Например, он комментировал выступление президента РФ Владимира Путина на «Валдае».