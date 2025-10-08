«Мы, немцы, не хотим повторения»: В Германии публично извинились перед русскими

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё», — заявил председатель Немецкого совета.