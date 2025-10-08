Где же оно, «бабье лето»: Ливни накрыли Молдову — синоптики о том, когда вернётся солнце и тепло

Что ж, самое время рассказать о погодке на завтра, 9 октября. Спойлер — она нас не порадует.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 12 градусов со знаком «плюс», утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем воздух «прогреется» аж до +13 градусов. Нам обещают осадки с утра и до вечера. Вечером будет 11 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.
Вот такая погодка нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Но есть и хорошая новость! Синоптики обещают, что к пятнице дожди, наконец-то, уйдут из Молдовы и станет теплее!
