Молодежный хор, серия мини-фильмов. Какие культурные проекты инициировали в СГ

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Актуальные союзные инициативы назвал председатель Комиссии Парламентского собрания по культуре, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев на заседании Комиссии Парламентского собрания по культуре Союзного государства в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
Вопросы разработки и реализации проектов и мероприятий СГ в сфере культуры стали темой № 1 очередного заседания комиссии. Представители культурных сфер Беларуси и России внесли предложения, как добавить новое звучание в уже ставшие брендовыми проекты, а также проработали ряд инициатив. К примеру, музыкальная палитра известного международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в следующем сезоне может пополниться новым направлением, что добавит особого шарма в программу. В разработке — и ряд других новшеств.
Форумы, фестивали, праздники, концерты, слеты — каждый проект и инициатива проходят долгий путь от идеи до согласования и воплощения в жизнь.
Значительный блок проектов задуман для развития молодежи и с ее непосредственным участием. «Нам нужен молодежный хор, составленный из консерваторцев, гнесинцев, представителей музыкальной академии и др. В его репертуаре было бы все: от классики до народных песен. Этот хор показывал бы уровень мастерства хорового пения. Это очень и очень важно. Уверен, что создание такого молодежного хора станет настоящим украшение Союзного государства», — подчеркнул Николай Бурляев. Тему взяли на контроль в министерствах культуры.
Еще один проект, который в настоящее время остается без продвижения, — создание серии короткометражек. «Это 30 мини-фильмов о героях военного периода. Планируется, что они будут по 3−5 минут — действенные, красивые, художественные», — обозначил Николай Бурляев. Не оставим эту инициативу без внимания, заверил он.
Откровенно в двухстороннем порядке на заседании обсудили моменты, требующие повышенного внимания, а также перспективные направления.
