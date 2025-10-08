Молодежный хор, серия мини-фильмов. Какие культурные проекты инициировали в СГ

Значительный блок проектов задуман для развития молодежи и с ее непосредственным участием. «Нам нужен молодежный хор, составленный из консерваторцев, гнесинцев, представителей музыкальной академии и др. В его репертуаре было бы все: от классики до народных песен. Этот хор показывал бы уровень мастерства хорового пения. Это очень и очень важно. Уверен, что создание такого молодежного хора станет настоящим украшение Союзного государства», — подчеркнул Николай Бурляев. Тему взяли на контроль в министерствах культуры.