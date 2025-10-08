Старейший в мире мужчина отметил 113-летие

— Он родился в Марангуапе, штат Сеара, Бразилия, 5 октября 1912 года. Жоао вырос в семье фермеров, а затем переехал с родителями в сельскую местность. К тому времени, когда ему исполнилось четыре года, он уже работал со своим отцом в поле, ухаживая за скотом и собирая урожай фруктов, — передает официальный сайт справочника.